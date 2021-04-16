Автор лучшего памятника врачам-героям восстановит мозаику на доме-тысячнике в Волжском

Реставраторам придется восстановить большую часть утраченной мозаики. Фото из проектной документации к закупке.

Не с первого раза, но мэрии Волжского удалось найти подрядчика, который займется восстановлением мозаичного панно на проспекте Ленина, 97. До этого власти города-спутника сообщали, что мозаика на доме-тысячнике нуждается в восстановлении. Особенно плохо выглядит панно «Связь», всего же на этом доме 4 панно, созданных заслуженным художником России Геннадием Черноскутовым. Мэрия объявила о готовности заплатить за эти работы 1 миллион 756 тысяч рублей. Аукцион выиграла московская компания «Аксис», предложившая восстановить панно за 1 миллион 352 тысячи.

Работы предстоит немало. Сейчас на этом панно стойкие загрязнения, сколы, лакокрасочные наслоения, а часть панно вообще утрачено. Реставраторы удалят загрязнения, изготовят утраченные сегменты и приклеят цветную керамику на место. Подрядчик как раз специализируется на строительных, отделочных и реставрационных работах.

Сейчас панно выглядит так. Фото из проектной документации к закупке.

Гендиректор арт-студии «Аксис» – волгоградский скульптор Евгений Павлюченко. Волгоградцы знают его артобъект «Волна» на набережной под «Волгоград Ареной». Он реставрировал павильоны на ВДНХ и храм великомученика Георгия Победоносца в Волгограде и другие церкви, а недавно выиграл всероссийский конкурс на лучший памятник врачам-героям.