Дожди и грозы: погода в Волгограде и области на 17 и 18 апреля

Готовимся к сильным дождям. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна капризничает: солнечная и теплая неделя закончится дождями и похолоданием. Как сообщили «КП-Волгоград» в волгоградском ЦГМС, 17 и 18 апреля в одной части региона ожидаются осадки, местами грозы, сильный ветер, а в другой – высокий риск пожаров. В субботу в разных частях дневная температура будет колебаться от +13...+18º до +19...+24° (Заволжские районы), а на западе +10...+12°. В Волгограде днем до +15º, ночью +8...+10º.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью в отдельных западных районах кратковременные дожди, грозы. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, - рассказали синоптики ЦГМС.

При грозах возможен шквалистый ветер 15-20 м/с. При этом в Палласовском районе ожидается высокая пожароопасность.

В воскресенье днем будет облачно, воздух прогреется до +18 градусов, а ночные температуры опустятся до +8 градусов.