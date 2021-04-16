Угрожал облить кислотой и бензином: камышанин трижды грабил один офис микрозаймов

Мужчине грозит 10 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники угрозыска поймали опытного грабителя – 54-летнего мужчину, грабившего офисы микрозаймов в Камышине. У преступника был свой почерк – маска и очки, закрывавшие лицо. А еще изощренные угрозы: сотрудники отдавали деньги в страхе, что злоумышленник обольет их кислотой или подожжет с помощью бензина. Первый эпизод произошел в 2019 году. Тогда грабитель смог вынести всего 650 рублей, а спустя два года вернулся и выгреб из кассы 50 тысяч.

- Несмотря на умелую конспирацию и подготовку злоумышленника к противозаконным деяниям, оперативникам уголовного розыска удалось установить его личность и задержать. В отношении задержанного избрана мера пресечения – заключение под стражу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.