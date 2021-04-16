После массового заболевания детей в Волгоградской области открыли школу-интернат

Пока дети болели, интернат отправили на "удаленку". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После массового заболевания детей Михайловская школа-интернат вернулась к штатному режиму работы. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомобразования, занятия в школе-интернате возобновили с 15 апреля. 11 детей, которые ранее попали в больницу, уже выписали. По мнению санитарных врачей, причиной массового заболевания стало не пищевое отравление в столовой, а занос инфекции из домашнего очага, так как двое попавших в больницу ребят были из одной семьи.

- У заболевших детей обнаружена РНК Norovirus 1-го генотипа. У сотрудников и у контактных детей возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено. Заболевания детей не связаны с организацией питания, - сообщили результаты эпидемиологического расследования в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, с 5 по 14 апреля Михайловская школа-интернат работала на «удаленке». За это время администрация устранила все замечания Роспотребнадзора. В туалетах появились держатели для бумаги и бумажные полотенца, краны и напольное покрытие отремонтировали.