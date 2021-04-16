Хулиганам предъявили обвинение за грабеж подростков в центре Волгограда

Следователи нашли еще нескольких потерпевших от рук уличных грабителей в центре Волгограда, которые орудовали в городе-герое прошлым летом. Компания гопников опустошала счета горожан прямо на улицах, вынуждая онлайн переводить средства. 19-летнего преступника и его малолетних сообщников нашли после инцидента с 15-летним школьником: подростка поймали недалеко от Центрального рынка, и с угрозами заставили перевести полторы тысячи рублей на счет. Сотрудники следкома без труда установили хозяина карточки и несколько аналогичных эпизодов.

- Следователи установили, что грабежам подверглись еще как минимум двое волгоградцев. В ходе допросов потерпевшие подтвердили, что стали жертвами уличного беспредела, но обращаться в правоохранительные органы не стали, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Возбудили уголовные дела по двум статьям в отношении всех сообщников. Молодым людям предъявили обвинение.