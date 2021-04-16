Ярмарки для дачников и садоводов в Волгограде: где купить саженцы и рассаду

Для дачников и садоводов открыли ярмарки. Фото: Евгения ГУСЕВА

После затянувшейся зимы волгоградцы особенно соскучились по дачам и огородам: самая горячая пора уже наступила. Кто-то успел вырастить рассаду на подоконниках, а остальные смогут купить все необходимое на ярмарках. Жителям Тракторозаводского района предлагают посетить торговые точки на площади Дзержинского. На площадке работают как обычные горожане, так и предприниматели, и селекционеры из Волгоградской области и Краснодарского края.

- На сезонных торговых площадках волгоградцы могут приобрести садоводческую продукцию - рассаду и семена, саженцы плодово-ягодных и декоративных пород деревьев, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Купить саженцы и рассажу можно у здания Центрального рынка со стороны проспекта Ленина. Там можно купить все для выращивания абрикос, фундука, ежевики, малины, винограда и прочего, а также приобрести грунт, удобрения, инструменты. Кстати, 10% продавцов – дачники и садоводы. Также жители центра смогут найти необходимое на улице Пархоменко у здания №55а.

Специализированные площадки открыты в Краснооктябрьском районе (улица Германа Титова №36 и №38, улица Менделеева №100), Ворошиловском районе (улица Комитетская №58, Котлубанская №100, Ардатовская №16), Кировском районе (улица Засекина №145г), Красноармейском районе (проспект Героев Сталинграда №8, пересечение проспекта с улицей Пролетарской, а также на Пролетарской).