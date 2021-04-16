Международный форум к 800-летию Александра Невского пройдет в Волгограде

Самым масштабным событием юбилейной даты в Волгограде станет освящение нового кафедрального собора. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 19 по 22 апреля в Волгограде пройдет международный форум искусств и культуры «Великие имена России», посвященный 800-летию Александра Невского. Масштабное культурное событие, которое объединит 150 участников из разных городов и стран, запланировали в смешанном формате. Часть событий пройдет онлайн. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете культуры, в программе культурного форума около 30 мероприятий - научные симпозиумы, выставки, концерты, творческие встречи и мастер-классы.

Торжественное открытие культурного форума пройдет 19 апреля в 14.00 в ЦКЗ. В фойе откроется выставка выставки волгоградских живописцев, также здесь пройдет концерт камерной музыки и покажут раритетные открытки из фондов краеведческого музея. После гостей ждет концерт оркестра русских народных инструментов имени Николая Калинина.

Участников форума объединят мастер-классы, круглые столы и творческие встречи с российскими и зарубежными мастерами. Пообщаться с актрисой и режиссером Еленой Готье и актером Анатолием Белым они смогут в режиме телемоста. Одним из главных событий форума станет международный научный симпозиум, где обсудят личность и эпоху Александра Невского, и перспективы развития культуры и искусства. Дистанционно опытом поделятся сотрудники ведущих вузов Томска и Новосибирска, Франции, Италии, Германии, США и других стран. А самым масштабным событием юбилейной даты в Волгограде станет освящение нового кафедрального собора.