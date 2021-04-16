Виновник гибели 20-летней девушки в ДТП под Волгоградом идет под суд

Девушка не выжила, а два пассажира получили серьезные увечья. Фото: областная прокуратура.

Прокуратура Волгоградской области направила уголовное дело в отношении 21-летнего виновника смертельной аварии в суд. Молодого человека обвиняют в гибели 20-летней пассажирки. Напомним, ДТП произошло 29 марта прошлого года на трассе «Самара – Пугачев –Энгельс - Волгоград»: лихач за рулем «Соляриса» ехал со стороны Николаевска в сторону областного центра. Разогнался до 170 километров и на 652 километре потерял управление над иномаркой. Машина зацепила обочину, перевернулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия двоим пассажирам - мужчинам 25 и 19 лет, причинен тяжкий вред здоровью. Находившаяся в салоне авто обвиняемого 20-летняя девушка от полученных в результате ДТП травм через несколько часов скончалась в реанимации лечебного учреждения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Вину свою обвиняемый так и не признал, но сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области собрали достаточно доказательств. Дело рассмотрит Быковский районный суд. Водителю грозит 5 лет тюрьмы.