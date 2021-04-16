На острове Сарпинском в дачном поселке сгорел 63-летний волгоградец

Трагедия произошла около десяти часов вечера 15 апреля на острове Сарпинском в дачном поселке «Наука»: на месте сгоревшего садового домика нашли тело 63-летнего мужчины. Очевидцы сообщили о ЧП в Кировском районе Волгограда сразу, как только увидели дым. Деревянная постройка площадью около сорока метров вспыхнула молниеносно, огонь охватил ее полностью. Находившийся внутри пенсионер не успел выбраться.

- Пожарные расчеты отдельного поста 5-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:32 часов. К сожалению, есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Волгоградцам напоминают о правилах пожарной безопасности, в случае ЧП звонить по номеру «101».