Многодетной матери из Волжского грозит 6 лет тюрьмы за аферу с маткапиталом

Женщине грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

27-летняя многодетная мать из Волжского незаконно обналичила материнский капитал и теперь ей грозит до 6 лет тюрьмы за мошенничество. Помогали ей две сообщницы – 32-летняя риелтор и 43-летняя владелица дома на острове Сарпинском. Женщины заключили фиктивный договор, а волжанка получила соцвыплату. 460 тысяч разделили: 330 она забрала себе, остальное отдала за услуги оформления сделки. Через какое-то время жилище вернули хозяйке, но мать троих детей не устроил такой расклад. Она пошла в полицию.

- В своем заявлении она указала, что приобрела дом, но после расторжения договора не получила обратно денежные средства. Оперативники уличили ее не только в ложном доносе, но и выявили махинации. Уголовное дело направлено в Волжский городской суд, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.