Прививку от коронавируса сделали уже 150 тысяч волгоградцев

В регионе действует уже 59 пунктов, где можно сделать прививку от ковида. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С каждым днем число волгоградцев, которые решили сделать прививку от коронавируса, растет. Как увеличивается и количество прививочных кабинетов – их уже 59. Более того, сегодня сделать прививку от ковида можно даже в торговых центрах Волгограда и области. Как результат, к 15-му апреля в Волгоградской области первую аппликацию вакцины получили более 153 тысяч жителей, и почти 65 тысяч завершили иммунизацию.

- При этом порядка 60% из числа получивших защиту от коронавирусной инфекции — люди старшего возраста, - добавляют «КП-Волгоград» в облздраве. – Пенсионеров из отдаленных поселков на прививку бесплатно доставляют на машинах соцзащиты. Кроме того, в регионе работают выездные бригады, которые сами привозят вакцину в отдаленные ФАПы.

Отметим, что на данный момент в Волгоградскую область поступило свыше 204 тысяч комплектов вакцин «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона».

Записаться на вакцинацию по-прежнему можно на портале облздрава и на сайтах медучреждений. Сейчас овместно с Минцифры РФ дорабатывается возможность организовать запись на вакцинацию через систему – 122.