16 апреля в Волгоградской области потеплеет до +24 градусов

Запоздалая весна приносит волгоградцам извинения: в Волгограде и области весь апрель стоит прекрасная погода, люди чаще бывают на природе, ездят на дачи, да в и городе наслаждаются длительными прогулками. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ЦГМС, 16 апреля будет очередной теплый денек – температура поднимется до +24 градусов. Кстати, в прошлом году этого же числа было всего +10 тепла.

В районах области ожидается до +13º ночью, а в Волгограде в темное время суток +10º, а днем +20...+22º.

- Волгоград ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 10-14 м/с, - добавили синоптики.

Добавим, что отопительный сезон полностью завершится до 19 апреля.