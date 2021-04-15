В парке тракторного завода в Волгограде откроют ветклинику

На севере Волгограда рядом с бывшим ВГТЗ вскоре появится ветклиника. Откроется она по адресу проспект Ленина, 140 Б, на месте, где-когда-то было кафе. Кроме того, предприниматель Поздняков обещает привести в порядок прилегающий к ветеринарной клинике парк Тракторного завода. На прошедших публичных обсуждениях одобрили перевод участка площадью 0,17 гектара из зоны застройки объектами общественно-делового назначения Д3 на зону объектов общественно-делового и жилого назначения Д2-1. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, инициатором обсуждений стал сам бизнесмен, который является собственником этой земли.

- Владелец планирует открыть там ветеринарную лечебницу, реконструировав для этих целей уже имеющийся на участке объект капитального строительства. Существующая зона Д3 не разрешает такие виды деятельности, как амбулаторно-ветеринарное обслуживание, а зона Д2 – разрешает, - пояснили в администрации Волгограда.

Теперь вопрос должна окончательно решить специальная комиссия. Но уже ясно, что столь небольшая территория жилой застройки в этой точке не предполагает.

Напомним, в конце 2019 года в Тракторозаводском районе уже выносили на публичные обсуждения этот участок, где в здании старого кафе бизнесмен решил открыть ветлечебницу и аптеку. Кардинальной реконструкции здания не предполагалось. А вот рядом предприниматель обещал разбить газоны и цветники, сделать поливочный водопровод и организовать место для отдыха.