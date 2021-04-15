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Общество15 апреля 2021 17:13

В Волгограде спустили на воду памятник волжским речникам

До конца навигации он будет находиться напротив музея «Сталинградская битва»
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.

Фото администрации ВО.

Плавучий памятник волжским речникам и кораблям, погибшим в Сталинградской битве в 1942–1943 годах, снова спустили на воду. Сегодня, 15 апреля, его вернули на традиционное место - напротив музея-панорамы «Сталинградская битва». Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, плавучий якорь будет находиться в русле реки Волга до конца навигации.

Этот необычный памятник, выполненный в виде якоря высотой 15 метров, был впервые установлен в форватере Волги еще в 1980-м году. С тех пор каждую весну в преддверии Дня Победы сотрудники речпорта спускают его на воду, а осенью убирают на зимнее хранение.

Установлен этот якорь на плавучей платформе в честь погибших в годы войны речников. Корабли Волжской военной флотилии во время Сталинградской битвы под бомбежками и обстрелами эвакуировали из города на правый берег Волги 52 тысячи человек. В осажденный Сталинград они доставляли бойцов, технику, вооружение, боеприпасы. Волжские речники уничтожили более 3 полков фашистов, подбили 20 танков, сбили 13 самолетов, разрушили более 100 дзотов и блиндажей.