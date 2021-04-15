В Волгограде еще одну управляющую компанию лишают лицензии

Фото администрации ВО.

Управляющая компания ООО «Эксплуатационный участок-67», обслуживающая ряд домов в Красноармейском районе Волгограда, станет уже пятой волгоградской УК, которую лишат лицензии с начала 2021 года. В региональном Госжилнадзоре уже запустили процедуру аннулирования лицензии данной компании.

Как отмечают в региональной инспекции государственного жилищного надзора, на работу ООО «Эксплуатационный участок-67» люди жаловались уже неоднократно. За два последних года – 2019 и 2020-й - инспекторы 30 раз выезжали по жалобам с проверками и каждый раз находили массу нарушений.

- Нарекания касались и содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов, и качества предоставления коммунальных услуг. Организацию штрафовали. В общей сложности данная УК была была оштрафована на 375 тысяч рублей. Постепенно численность управляемых домов уменьшалась и со временем площадь помещений в исключённых МКД составила более 15% от всей «управляемой» площади данной компании, - сообщают в областном Госжилнадзоре. – В связи с чем было принято решение направить в суд заявление об аннулировании лицензии ООО «Эксплутационный участок-67».