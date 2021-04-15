Волгоградец пришел в гости к 15-летней школьнице и ограбил ее

15-летняя школьница из Краснооктябрьского района Волгограда обратилась в полицию с заявлением о разбойном нападении. Девушка рассказала, что ее 22-летний знакомый пришел по приглашению в гости, но вовсе не чай пить, а вынести драгоценности. Это произошло 6 апреля в полночь: молодой человек достал нож и стал угрожать несовершеннолетней, требовал все, что можно продать.

- Он похитил из квартиры ее семьи 10 наименований ювелирных изделий и ноутбук, после чего скрылся. Похищенные вещи, по его словам, были сданы в скупку. В настоящее время полицейскими приняты меры к их изъятью и возврату законным владельцам, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Отметим, что парень до этого был судим. На него возбудили очередное уголовное дело.