Глава Волгограда Виталий Лихачев будет участвовать в праймериз

Глава города зарегистрировался для участия в праймериз Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Глава Волгограда Виталий Лихачев зарегистрировался для участия в праймериз «Единой России». Мэр города 15 апреля подал необходимый пакет документов в региональный оргкомитет, сообщили «КП-Волгоград» в областном отделении партии «Единая Россия». В случае победы, Виталий Лихачев сможет баллотироваться в депутаты Государственной думы на сентябрьских выборах. В предварительном голосовании он планирует принять участие по Михайловскому одномандатному избирательному округу №83 и по федеральному избирательному округу на территории Волгоградской области.

Отметим, Виталий Лихачев был депутатом областной думы, являлся заместителем и председателем регионального парламента. В 2016 году с февраля по июнь работал вице-губернатором - руководителем аппарата губернатора Волгоградской области. Затем он прошел путь от заместителя главы администрации Волгограда до мэра города.

Отметим, праймериз партии пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Регистрация кандидатов для участия в предварительном голосовании продлится до 29 апреля. Результаты станут известны 1 июня. Затем партийный съезд должен утвердить окончательные списки на выборы в Госдуму.