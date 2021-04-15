В Польше задержали азербайджанца, устроившего смертельное ДТП в Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские установили местонахождение виновника смертельного ДТП, которое произошло в Волгоградской области в 2016 году. Гражданина Азербайджана суд наказал тюремным сроком, но он успел скрыться. Прятался мужчина в Польше. Он находился в небольшом городке, где его нашли местные полицейские. Они передали информацию о задержанном в волгоградский Интерпол, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Гражданин Азербайджана в августе 2016 года ехал по федеральной трассе в Михайловском районе области. Он управлял «Газелью», которая была загружена бахчевыми культурами. При этом 43-летний мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Он нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению с «ВАЗ-2112». В результате ДТП погибла 20-летняя пассажирка легковушки. В 2017 году суд назначил виновнику происшествия наказание в виде 5-летнего лишения свободы в колонии-поселении. Однако азербайджанец смог скрыться. Сотрудники регионального УФСИН в 2019 году обратились к волгоградским сотрудникам Интерпола с просьбой оказать содействие в розыске.

Оперативники выяснили, что беглец выехал в Азербайджан, а затем в Грузию, где получил гражданство этой страны. А в итоге он оказался на территории Польши. Мужчина был объявлен в международный розыск. Но быть вечно в бегах он не смог.

- В настоящее время фигурант арестован польскими правоохранителями до принятия решения об экстрадиции, - добавили в региональном Главке МВД.