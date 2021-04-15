За сутки мошенники выманили у волгоградцев полмиллиона: как не стать жертвой

Волгоградцы каждый день пишут заявления в полицию на мошенников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти полмиллиона рублей отдали дистанционным мошенникам жители Волгоградской области за минувшие сутки. Люди продолжают доверять незнакомцам, диктуют данные счетов и обогащают аферистов. Так, 34-летний житель Суровикино, сам того не подозревая, оформил кредит, который перевел преступнику. Сделал он это не лично – злоумышленник выманил номер и CVV-код банковской карты и завладел средствами. Мужчина остался без денег и с займом в 150 тысяч рублей, за который придется платить. Его товарищ по несчастью, 51-летний волгоградец, тоже попался на аналогичную схему и лишился 190 тысяч.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские распространяют видеоролик, в котором рассказывают о самых распространенных схемах аферистов. Чтобы не стать жертвой, нужно соблюдать несколько главных правил: не доверять незнакомцам, не давать персональные данные, по любым вопросам обращаться в свой банк очно.