Волгоградскую область посетит духовник патриарха Кирилла

Фото: Волгоградская епархия

Волгоградскую область посетит духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Духовник Оптиной пустыни примет участие в богослужениях в храмах Волгограда, Волжского и Камышина, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской епархии. Он будет находиться в регионе с 15 по 18 апреля. Схиархимандрит Илий 16 апреля в 9.00 в Никольском кафедральном соборе Камышина проведет Божественную литургию Преждеосвященных Даров.

На следующий день, 17 апреля, духовник патриарха будет сослужить митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Феодору за Божественной литургией в Казанском кафедральном соборе Волгограда. Начало в 9.00. В этот же день в 18.00 они проведут службу на всенощном бдении в Свято-Духовском мужском монастыре Волгограда. 18 апреля в 8.00 в областном центре состоится Божественная литургия в храме святого пророка Божия Илии.