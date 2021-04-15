Они в больнице: на дорогах Волжского за день сбили двух детей

Машины скорой помощи увезли детей в больницы Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области люди продолжают получать травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Автомобилисты не только не замечают друг друга и не уступают дорогу, мимо их взгляда ускользают пешеходы. Накануне, 14 апреля, в Волжском под колеса машин попали два ребенка. Происшествия случились в дневное время. 33-летний водитель за рулем «ГАЗ-3302» напротив дома №118 на улице Пушкина сдавал задом по тротуару. Мужчина не заметил идущих по дорожке маму с 6-летней дочкой. Коммерческий автомобиль наехал на девочку, которую увезли в больницу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

На улице Оломоуцкой 64-летний водитель на «Skoda Rapid» в районе дома №31а сбил 10-летнего школьника.

- Пешеход переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП школьник госпитализирован, - уточнили в региональном Главке МВД.

В аварии пострадали двое несовершеннолетних и в Иловлинском районе. 14-летний подросток на мотоцикле «Стелс 200» ехал по автодороге «Лог-Новогригорьевская». Юный водитель не учел дистанцию и въехал в «ВАЗ-2115», которая двигалась в попутном направлении. В медучреждение увезли мотоциклиста и его 16-летнего пассажира.