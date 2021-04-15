Во время пробежки школьница из Камышина спасала тонущего мужчину

Сашу наградили медалью и грамотой. Фото: администрация Камышина.

В июле 2016 года 16-летняя школьница из Камышина Александра Котенко спасла утопающего мужчину. Это произошло ранним утром, когда Саша бегала по набережной. Она увидела, что в Волге тонет человек. Времени звать на помощь не было и девушка, не раздумывая, сама бросилась в воду. Еще бы чуть-чуть и было поздно: камышанин уже выбился из сил. Саша вытащила мужчину на берег. Помимо благодарности от спасенного, школьницу отметили спасатели.

- За проявленную смелость, мужество, самоотверженность и решительность в спасении утопающего были вручены Благодарности от Волгоградской областной организации «Всероссийское общество спасения на водах» и ГКУ «Служба спасения». А также Александру наградили памятной медалью МЧС России «За спасение утопающих на водах», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Камышина.

Кстати, Саша учится в специализированной средней школы №12 имени Героя России Александра Колгатина.