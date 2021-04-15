Опять провал: в парке Победа просела плитка на парковке

Плитка просела из-за ремонта коммуникаций. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Эта весна в Волгограде отметилась множеством провалов. То асфальт сошел вместе со снегом, то просел, то после прорыва водовода его перекопали. У интерактивного музея «Россия – моя история» брусчатка пошла волнами. Еще один провал образовался на замощенной бетонной плиткой парковке в парке «Победа» у подножия Мамаева кургана напротив стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, плиточное покрытие восстановят в ближайшее время. Проводить работы будут ресурсники.

- Просадка возникла вследствие проведения подземных работ по перекладке инженерных сетей. Целостность покрытия будет восстановлена ресурсоснабжающей организацией в ближайшие дни с учетом погодных условий, - прокомментировали «КП-Волгоград» в мэрии.

Чиновники обещают, что профильные службы непременно проследят за качеством ремонта.

Напомним, парковку в зеленой зоне у подножия Мамаева кургана делали к ЧМ-2018.