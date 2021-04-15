Волгорадцы в шоке от стоимости продуктов: цены выросли на яйца, картофель, гречку, капусту

В некоторых магазинах цены на яйца уже составляют 97 и 98 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Цены на продукты продолжают шокировать волгоградцев. Очередная неделя – с 5 по 12 апреля – принесла очередное подорожание ряда основных товаров в Волгоградской области. Продолжает увеличиваться цена на куриные яйца, они подорожали на 2,27%. Теперь десяток в среднем стоит 82,74 рубля, рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградстате. А по факту в некоторых магазинах ценник на них достигает 97-98 рублей. Подорожали и некоторые овощи. Стоимость картофеля увеличилась на 4,28% и составляет теперь в среднем 35,82 рубля за килограмм. Репчатый лук подорожал на 3,09%, капуста – на 2,64%, морковь – на 2,45%, помидоры – на 1,95%. На 1,72% стала выше цена у гречки, на 2,75% - у овощных консервов для детского питания.

Но не только все дорожает, на некоторые продукты за минувшую неделю ценник стал ниже. Подешевели молочные продукты. На 1,09% стала выгодней сметана, на 1,5% - творог, на 1,27% - сухие смеси для детского питания, на 3,18% - пастеризованное цельное питьевое молоко. Подешевели огурцы, снижение стоимости составило 5,68%, у яблок цена упала на 2,22%.