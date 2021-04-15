Черный риелтор из Волжского обманула родных и многодетную семью

41-летней жительнице Волжского грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество. Обманула женщина собственных родственников. В общей сложности они лишились 7 миллионов рублей. Черный риелтор обещала им обменять частный дом на три квартиры и заплатить еще пару миллионов, но по факту отдала лишь 950 тысяч рублей.

Аферистка использовала «проверенную» схему: нашла кредитную организацию, готовую выдавать большие займы, подставных лиц в качестве покупателей для заключения договоров.

- Подставные лица заключили договор купли-продажи дома и участка за сумму свыше 5 миллионов рублей, после чего оформили договор займа на 4 миллиона рублей. Денежные средства они передали злоумышленнице, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Затем волжанка скрылась, а дом у ее родственников отобрали. Но н этом женщина не остановилась и спустя несколько лет обобрала знакомую, которая была многодетной мамой. Она поселила семью в квартире сына, пообещала за миллион, что оформит жилье на приятельницу, но, естественно, обещание не выполнила. Чуть позже мошенница нашла паспорт умершей женщины и обманом завладела чужой квартирой.

Уголовное дело передали в Волжский горсуд.