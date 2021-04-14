Александр Бастрыкин поручил разобраться в смерти солдата из Волгограда

Фото СК России.

Сегодня, 14 апреля, глава следственного комитета России Александр Бастрыкин провел прием граждан в режиме онлайн-конференции. Одним из тех, кто дозвонился до главного следователя страны, был волгоградец. Мужчина попросил Бастрыкина разобраться в причинах смерти его сына, который погиб во время прохождения срочной службы.

Как рассказал волгоградец, его сына нашли мертвым в палатке, где хранился спортивный инвентарь и которую использовали для обогрева солдат. Парня нашли там уже в бессознательном состоянии. У него были явные признаки переохлаждения и острого отравления угарным газом тяжелой степени. Именно угарный газ, говорят, стал причиной его смерти. Но у волгоградца остались вопросы по оказанию медицинской помощи его сыну. Кроме того, он пожаловался Бастрыкину, что ему не дают доступ к медицинской документации.

- Глава ведомства заслушал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела. Следователи отчитались, что собрали все факты, которые утверждают, что смерть солдата не носит криминальный характер, потому дело закрыли, - сообщают в пресс-службе СК России.

Но Бастрыкин все же поручил предоставить волгоградцу все копии необходимых медицинских документов и оказать возможную поддержку.