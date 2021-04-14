«Полет разрешен»: в Волжском пройдет фестиваль воздушных змеев

Фестиваль воздушных змеев - один из самых ярких и красочных праздников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаете, какое самое впечатляющее зрелище на свете? Это тысячи воздушных змеев в утреннем небе. И волгоградцам, чтобы увидеть это, не обязательно ехать в Китай, где ежегодно проходит фестиваль воздушных змеев. В эту субботу, 17 апреля, в честь 60-летия полета Юрия Гагарина в космос такой фестиваль пройдет в Волжском Волгоградской области. Называться он будет – «Полет разрешен!».

- Принять участие может любой желающий, причем воздушных змеев вы можете, как сделать самостоятельно, так и прийти с купленными. Но учтите, вас ждут еще и конкурсы. Жюри будет оценивать участников фестиваля по трем номинациям «Космический десант» (участвуют команды - от организации, предприятий, округов); «Семейный экипаж» (воздушный змей от семьи); «И один в космосе воин!» (индивидуальные участники), -рассказывают в мэрии Волжского.

Главное успеть зарегистрироваться на конкурс – с 15.00 до 16.00. А сам запуск змеев состоится вечером.

Кстати, гостям праздника также не дадут скучать: здесь будут работать интерактивные площадки: «Школа космонавтики» с батутной дорожкой и дегустацией космической еды, выставка авиамоделей, читальный зал на открытом воздухе, художественная выставка «ЭкспоКосмос». Самых маленьких гостей будут развлекать Артисты театра кукол «Арлекин». А длялюбителей спорта подготовили площадки комплекса ГТО, баскетбола, мас-рестлинга, художественной гимнастики, бадминтона, настольного тенниса, фрисби и дартса.

- А вечером при благоприятных погодных условиях все желающие смогут понаблюдать за звездным небом в телескоп, - добавляют в администрации Волжского.