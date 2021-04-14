В Волгограде почетным родителям увеличат пособие

Чиновники из мэрии Волгограда направили в гордуму проект изменений в положение о Почетном знаке «Родительская слава Волгограда». Кроме того, что в документ внесут уточняющие формулировки, предлагается еще и увеличить размер единоразового пособия, которое выплачивают данным семьям – с 20 до 25 тысяч рублей.

Напомним, этим почетным знаком награждают многодетные семьи, где воспитываются трое и более детей. Каждый год его получают до восьми таких семей. До настоящего момента, кроме самого почетного знака и удостоверения, эти родители получали по 10 тысяч рублей на каждого (20 – на семью). Теперь семья будет получать 25 тысяч рублей.

- Кроме того, из документа убрали формулировку, где прописано, что на каждого из родителей приходится по половине этой суммы. Такой механизм позволит не ущемлять в правах неполные семьи, где один из супругов, к примеру, является вдовцом, - уточняют в Волгоградской гордуме.