Уроженка Волгограда Альбина Джанабаева родила дочь

Фото с личной странички в инстаграме Альбины Джанабаевой.

«12 апреля 2021 года стал для нашей семьи особенным днем, раз и навсегда…. На свет появилась наша девочка», - призналась спустя два дня после родов уроженка Волгограда известная певица Альбина Джанабаева в своем инстаграме.

Несмотря на свой возраст (а певице уже исполнилось 42 года) Альбина решилась на рождение ребенка. Третьего ребенка. Напомним, что у вокалистки группы «ВИА Гра» уже есть два сына – Константин и Лука. Оба от Валерия Меладзе, хотя их первенец появился на свет еще до того момента, когда певец и музыкант развелся со своей первой женой. Многие не верили в их союз, но, как показадла жизнь, с годами их любовь стала лишь сильнее.

«В этом году весна ворвалась в нашу жизнь ярким солнцем и большой радостью! У нас с Альбиной родилась доченька, наше маленькое солнышко! Альбинушка, люблю тебя!!! Впереди, по-прежнему много нового и интересного, будем вновь познавать этот прекрасный Мир с новым человеком!», - написал в своем инстаграме Валерий Меладзе.

Подписчики буквально завалили звездную пару поздравлениями и пожеланиями.

«Ух ты, и прямо на День космонавтики. Будущая Терешкова», - подметили поклонники.

Кстати, сама Альбина Джанабаева тоже родилась весной – 9 апреля. Так что она сделала не только подарок спругу на День космонавтики, но и себе ко дню рождения.