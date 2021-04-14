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Общество14 апреля 2021 17:59

В Волгоградской области хотят провести еще один референдум о переводе стрелок

Инициаторами нового опроса выступили борцы за волгоградское время
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Споры, по какому времени волгоградцам жить "правильнее", идут уже много лет.

Споры, по какому времени волгоградцам жить "правильнее", идут уже много лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Противники московского времени в Волгоградской области не перестают борьбу за возврат региона в часовой пояс МСК+1. Сегодня, 14 апреля, они подали ходатайство в областную избирательную комиссию о проведении нового референдума по переводу стрелок.

Вопрос нового референдума будет звучать так: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Госдуму РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?».

Борцы за волгоградское время уже подали ходатайство о проведении очередного референдума в избирком. Фото Семен ШПАК.

Напомним, что после первого такого же референдума, проведенного в 2018-м, Волгоградская область перешла в 3-ю часовую зону. Но в 2020-м по инициативе депутатов облдумы в регионе провели новый опрос мнения жителей, который показал, что большинство волгоградцев хотят вернуться к жизни по Москве, и 27 декабря 2020-го стрелки вновь перевели на час назад. Однако споры о том, по какому времени волгоградцам жить «правильнее», не утихли.