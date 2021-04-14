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Спорт14 апреля 2021 17:20

Камиль Муллин из «Ротора» заплатит штраф за отсутствие маски

Также на 50 тысяч рублей волгоградский клуб наказали за "безмасочных" фанатов
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото СК "Ротор".

Фото СК "Ротор".

С тех пор, как коронавирус пошел на спад, многие перестали носить маски. А зря. Во-первых, риск заразиться еще очень высок, во-вторых, ограничения окончательно не сняли. Но нападающий «Ротора» Камиль Муллин, видимо, забыл о жестких санитарных требованиях во время пандемии, за что и поплатился. Ему назначили штраф по итогу игры с ЦСКА. Такое решение приняли на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Когда в прошлом году Российский футбольный союз принял решение возобновить футбольные чемпионаты, предупреждали сразу: требования к проведению матчей будут строгие. В санитарном регламенте Премьер-Лиги четко сказано, что все члены команды должны быть в масках, когда прибывают на игру и когда уезжают со стадиона. Камиль Муллин попался на нарушении, за что заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

Еще на 50 тысяч рублей волгоградский клуб оштрафовали за нерадивых фанатов, многие из которых также забыли надеть маски во время игры «Ротор»-ЦСКА.

Надо сказать, что болельщики столичного клуба также оказались в числе нарушителей, так что КДК РФС оштрафовал и ЦСКА на 50 тысяч рублей за "безмасочных" фанатов.

Напомним, что матч этот закончился очередной неудачей сине-голубых: "Ротор" проиграл ЦСКА, игра закончилась со счетом 2:0 в пользу соперников.