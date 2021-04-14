В Волгограде для футбольных болельщиков 17 апреля электричка сделает дополнительную остановку

На Мамаевом кургане электричка будет в 15.06 Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В день футбольного матча между волгоградским «Ротором» и московским «Динамо» 17 апреля дополнительную остановку сделает электричка. Электропоезд №6708/6707, следующий по маршруту «Шпалопропитка – Аэропорт», остановится на Мамаевом кургане. С конечной станции поезд отправится в путь в 14.08. На остановку «Мамаев курган» он доставит болельщиков с южных районов города в 15.06. В аэропорт электричка прибудет в 15.36, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги.

С футбола жители дальних районов города смогут уехать на электропоезде №6317 «Тракторная-Пассажирская - Шпалопропитка». Время отправления с конечной станции - 18.59. На Мамаевом кургане транспорт будет в 19.15, а на Шпалопропитке будет в 20.21.

Добавим, матч 26-го тура Российской премьер-лиги между «Ротором» и «Динамо» состоится на «Волгоград Арене» 17 апреля. Встреча начнется в 16.30. Эта игра станет предпоследней для сине-голубых в родных стенах в текущем сезоне.