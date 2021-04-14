Не поделили дорогу: волгоградец избил до смерти водителя «ГАЗели»

Фото из архива КП.

Водители не редко конфликтуют на дорогах, иногда доходит даже до драк между водителями. Но в Волгоградской области такая ссора закончилась трагедией: владелец «девятки» до смерти избил водителя «ГАЗели». А все из-за того, что не поделили дорогу. Подробности случившегося «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Случилось это 11 апреля в Городищенском районе. В больницу привезли чуть живого 42-летнего жителя поселка Сады Придонья Городищенского района. Мужчину жестоко избили. Медики дианостировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени и многочисленные гематомы. К сожалению, несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался. Медики сообщили о происшествии в полицию, а те – в районный следственный отдел. Как выяснили следователи, мужчину убил 24-летний житель Иловлинского района. А подоплекой к убийству стал конфликт мужиков на дороге.

- 10 апреля молодой волгоградец ехал с приятелем на своей «девятке» по проселочной дороге поселка Сады Придонья. В какой-то момент им дорогу перегородила «ГАЗель» и парням лишь чудом удалось избежать аварии. В порыве гнева 24-летний молодой человек хотел было устроить самосуд на месте, но водитель грузовика уехал. Тогда приятели решили проследовать за ним и все-таки наказать нарушителя. Дождавшись, когда мужчина припаркует «ГАЗель» у дома и выйдет на улицу, злоумышленник накинулся на него с кулаками, - уточняют в СУ СК по региону.

Супруге пострадавшего мужчины, которая, завидев драку, выбежала на помощь, удалось остановить дебошира. Но к тому моменту ее муж уже получил серьезные травмы, от которых позже и скончался.

- На молодого водителя следователи завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». На данный момент суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, - добавляют в ведомстве.