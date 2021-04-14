Под Волгоградом при поисках 13-летнего мальчика нашли пропавшего зимой рыбака

Тело пропавшего три месяца назад рыбака нашли в 15-метрах от водохранилища. Фото Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области.

К поискам 13-летнего мальчика из хутора Чиганаки Волгоградской области подключились не только полиция, следователи и спасатели, но и местные жители Люди помогают прочесывать местность. Вчера, 13 апреля, один участников поисков наткнулся на труп. Но тело принадлежит не разыскиваемому школьнику.

Как рассказал «КП-Волгоград» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, мужчина случайно обнаружил тело рыбака, который пропал еще зимой текущего года.

- Этого 55-летнего рыбака искали с января. Мужчина уехал на своем мотоцикле на рыбалку по охваченному льдом Цимлянскому водохранилищу и пропал. Поиски тогда не принесли результатов. И только сейчас по стечению обстоятельств его труп удалось обнаружить. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено, - уточняет Хонгор Муджиков.

Тем временем, поиски 13-летнего Михаила из хутора Чиганаки Котельниковского района продолжаются. Ребенка, который ушел из дома еще 9 апреля, так и не нашли. В последний раз подростка видели на резиновой лодке на Цимлянском водохранилище.