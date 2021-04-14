Мешают припаркованные машины: в Волгограде началась влажная уборка дорог

В некоторых местах коммунальщикам мешают припаркованные авто Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгограде коммунальные службы продолжают очищать дороги после зимы. Они убирают скопившиеся за холодное время грязь и песок. К очистке магистралей подключились поливочные машины. Они проводят влажную обработку проезжей части и пешеходных зон. Она является завершающим этапом очистки, рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. Ежедневно на улицах города работает около 70 единиц спецтехники. Влажную уборку стараются вести в ночные часы.

- Сначала проезжую часть и тротуары очищают от песка и грунта, затем вдоль обочин проезжают тракторы-щетки и вакуумные уборочные машины, которые собирают дорожную пыль. После начинается влажная обработка полотна, которая позволяет вымыть остатки грунта и пыль. В среднем в областном центре за смену при помощи поливомоечных машин обрабатывается порядка 520 тысяч квадратных метров полотна и прилегающих территорий, - уточнили в администрации Волгограда.

Также коммунальщики моют остановочные павильоны, ограждения, турникеты, знаки и информационные таблички. На пешеходных дорожках трудятся вакуумные машины: «пылесосы» сначала убирают пыль, а затем моют часть дороги у бордюров.

Коммунальным службам усложняют работу брошенные вдоль дорог автомобили. Спецтехника не всегда может очистить проезжую часть по всей ширине. А некоторые водители паркуют свои машины на тротуарах. Поэтому местами уборка может быть некачественной. Городские службы просят автомобилистов не бросать технику вдоль обочин, чтобы не препятствовать полноценной очистке города после зимы.