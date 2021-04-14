В Волгограде опять не будет первомайской демонстрации

Уже второй год из-за коронавируса массовые шествия на Первомай не проводят. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году в Волгограде традиционной первомайской демонстрации опять не будет. Такое решение приняли в волгоградском областном Совете профсоюзов. Вместо шествия будет торжественное собрание, которое пройдет во Дворце культуры профсоюзов. Транслировать его будут на интернет-каналах.

Отметим, что в 2020-м первомайской демонстрации также не было из-за пандемии. За год коронавирус немного сбавил темпы, но никуда не исчез, ограничения на массовые мероприятия еще остаются. Поэтому в облсовпрофе решили ограничиться концертом. Будет еще первомайский флешмоб и фотомарафон «Профессия в лицах», а в муниципалитетах пройдут церемонии чествования лучших работников предприятий и организаций.

Кроме того, в прошлом году на площади у Дворца культуры профсоюзов открыли профсоюзный фонтан. Теперь в Волгограде новая традиция – 1 мая его будут торжественно запускать.