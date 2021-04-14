Замглавы Михайловки идет под суд за служебный подлог

Вслед за экс-главой Михайловки Сергеем Фоминым под суд идет его бывшая коллега - 46-летняя в прошлом заместитель главы администрации городского округа по административно-правовым вопросам Татьяна Харченко. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовной статье – служебный подлог.

Как установили сотрудники СУ КР по Волгоградской области, в 2017 году обвиняемая отозвала иск в Арбитражный суд Волгоградской области, который касался взыскания платы и пени за аренду в пользу бюджета. Сумма составляла 2,8 миллиона рублей. Более того, экс-чиновница сделала фальшивый документ, согласно которому арендатор обязался выплатить долг до конца 2018 года. Причем подписи двух сторон поставила сама.

- Вину в инкриминируемом деянии женщина не признает. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Михайловским районным судом Волгоградской области. Санкция предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим, что сотрудники волгоградского УФСБ осуществляли оперативное сопровождение. Также добавим, экс-глава Михайловки Сергей Фомин получил два года условно за злоупотребление полномочиями.