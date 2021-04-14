Под Волгоградом на поиски 13-летнего мальчика отправили беспилотники

Фото Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области.

Уже шесть дней в Котельниковском районе Волгоградской области, не прекращаясь, идут поиски 13-летнего мальчишки. Михаил (так зовут подростка) пропал 9 апреля 2021 года. Сегодня, 14 апреля, спасатели задействовали беспилотники для обследования местности. Пока результатов нет, ребенка не нашли. О том, как идут поиски, «КП-Волгоград» рассказал руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.

В последний раз мальчишку видели на лодке на Цимлянском водохранилище. Фото Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области.

ЧП случилось в хуторе Чиганаки. В прошлую пятницу отец попросил Мишу сходить за дровами. Мальчик ушел, и больше его никто не видел. Как выяснилось уже позже, подросток без разрешения взял машину отца и иотправился к Цимлянскому водохранилищу. Именно там его видели в последний раз на резиновой лодке.

Лодку впоследствие нашли, она была заполнена водой. Ребенка поблизости не было. Фото Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области.

Лодку впоследствии нашли, она была наполнена водой. Ребенка поблизости не оказалось. Есть версия, что подросток утонул. К поискам подключились следователи, казаки, местные общественники и волонтеры, а также водолазы, которые обследуют сейчас акваторию Цимлянского водохранилища, и малая авиация. Сегодня местность еще раз осматривали с беспилотников.

Поиски продолжаются. В пятницу, 16 апреля, будут еще раз тщательно прочесывать местность и береговую линию. Правоохранители приглашают волонтеров и всех, кому не равнодушна судьба волгоградского мальчика, присоединиться к его поискам.