На севере Волгограда 70-летний дворник во время уборки упал замертво

Мужчина умер на глазах у свидетелей. Фото: Юлия Данильченко

Волгоградские следователи устанавливают причины и обстоятельства внезапной смерти 70-летнего пенсионера в Краснооктябрьском районе города-героя. Тело погибшего нашли ранним утром 14 апреля на улице Кузнецова недалеко от дома №41.

Известно, что мужчина был сотрудником ЖКХ. Сегодня дворник вышел на работу, но на глазах у свидетелей ему вдруг стало плохо. Очевидцы незамедлительно вызвали «скорую» и сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Приехавшие на место врачи констатировали смерть.

- Телесных повреждений нет. По данному факту организована процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.