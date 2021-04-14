В Волгограде начинают работу над проектом продолжения Нулевой продольной

Берегоукрепление позволит продлить набережную еще дальше. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы любят Нулевую продольную – минимум перекрестков и светофоров, куча сэкономленного в пути времени. Жаль, что пока этот участок короткий, а продлить рокадную дорогу до Кировского и Тракторного до сих пор было только на уровне разговоров. 14 апреля во время выездного совещания на берегу Волги губернатор Андрей Бочаров заявил, что власти уже в этом году приступят к строительству нового участка берегоукрепления, который позволит в будущем продлить дорогу и прогулочную набережную. Начнут с Ворошиловского района. Параллельно чиновники приступают к работе над проектом продолжения рокадной дороги на север и на юг. Работа непростая, очень много вопросов в сфере земельных отношений предстоит решить мэрии.

280-метровый участок начнут возводить в этом году в районе улиц Иртышская – Одесская.

- Реализация этой очереди позволит продлить набережную Ворошиловского района и сделать выход рокадной дороги к участку строительства нового здания арбитражного суда, на улицу Таджикскую с переходом на Рабоче-Крестьянскую, - говорят в областной администрации.

Вообще же в этом направлении нужно укрепить порядка 5 километров берега – от улицы Циолковского в сторону Советского района. Власти просчитали, что на это потребуется около 7 миллиардов, но строить будут постепенно – работы разобьют на 5 этапов.

Напомним, «развернуть город к Волге» - давняя мечта чиновников, и о том, что наше географическое преимущество надо использовать, всякий раз напоминает мэр Виталий Лихачев. Пока во многих районах жителей от реки отделяют километры промзоны, заброшенных и заваленных мусором лесопосадок.

- Набережная должна быть променадом. Это не просто хайвей, по которому можно гнать, лететь. Наоборот, на набережной нужно если ехать на автомобиле, то наслаждаться, если ехать на велосипеде, то наслаждаться, если идти пешком, то наслаждаться видом Волги, - говорил глава Волгограда в интервью "КП".