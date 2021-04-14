В Волжском грузовик «МАН» сбил коляску с 2-летним малышом

Грузовик сбил коляску в малышом. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП произошло в Волжском в 11:45 часов 13 апреля: по вине 34-летнего водителя грузовика едва не погиб 2-летний малыш. Мужчина находился за рулем «МАНа» во внутриквартальном проезде у дома №100 на улице Мира. Он начал движения, но не убедился, что поблизости нет пешеходов.

- Он совершил наезд на детскую коляску, в которой находился двухлетний ребенок. В результате ДТП ребенок доставлен в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В тот же день в Волгограде пострадала 74-летняя женщина-пешеход. Это случилось в Краснооктябрьском районе. 46-летний автомобилист на «Нексии» сбил пенсионерку на улице Еременко. Ее госпитализировали. По данным фактам проводятся проверки.

Добавим, что за минувшие сутки сотрудники ГИБДД поймали 23 нетрезвых водителя, зафиксировали порядка шести сотен нарушений правил дорожного движения.