Под Волгоградом выясняют личность погибшего в пожаре человека

За минувшие сутки в Волгоградской области произошло 25 пожаров: горели дома, машины, мусорные контейнеры, хозпостройки, дачи и другое. В одном из ЧП погиб человек – его личность пока неизвестна. Трагедия произошла в 4:30 часов 14 апреля в Михайловке.

- На улице Комарова горел дом размером 200 квадратных метров по всей площади. Пожарные расчёты 30-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 06:05 часов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Внутри сгоревшего жилища нашли тело. Пока неясно, кто именно погиб, это выясняют правоохранительные органы. Известно лишь, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Волгоградцев настоятельно просят соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать несчастного случая. В случае ЧП необходимо набрать «101».