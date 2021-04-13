Последствия коронавируса: в Волгоградской области увеличилось число «сердечников»

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Коронавирус понемногу отступает, но его последствия мы будем ощущать еще долго. Ведь болезнь не проходит бесследно. Врачи-кардиологи Волгоградской областной клинической больницы №1 уже констатируют: пациентов с жалобами на нестабильное давление и нарушения сердечного ритма стало больше.

- Одно из самых серьезных последствий ковида - вирусный миокардит. Это воспаление сердечной мышцы, которое возникает на фоне заболевания, - говорят кардиологи. Чтобы вовремя начать лечение и не запустить болезнь, врачи областной больницы №1 настоятельно рекомендуют идти к врачу, если у вас имеются следующие симптомы: нарушения ритма, боль в грудной клетке разнообразного характера, слабость, одышка, быстрая утомляемость.

- Не лечить миокардит нельзя! Могут развиться жизнеугрожающие нарушения ритма, сердечная недостаточность. Если вы перенесли коронавирус, но до сих пор чувствуете какие-то из вышеперечисленных симптомов, не рискуйте – запишитесь на прием к врачу-терапевту или кардиологу и пройдите обследование, - настаивают волгоградские медики.