Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 апреля 2021 19:55

Последствия коронавируса: в Волгоградской области увеличилось число «сердечников»

Врачи стали фиксировать больше жалоб от волгоградцев на нестабильное давление и нарушения сердечного ритма
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото из архива КП.

Фото из архива КП.

Коронавирус понемногу отступает, но его последствия мы будем ощущать еще долго. Ведь болезнь не проходит бесследно. Врачи-кардиологи Волгоградской областной клинической больницы №1 уже констатируют: пациентов с жалобами на нестабильное давление и нарушения сердечного ритма стало больше.

- Одно из самых серьезных последствий ковида - вирусный миокардит. Это воспаление сердечной мышцы, которое возникает на фоне заболевания, - говорят кардиологи. Чтобы вовремя начать лечение и не запустить болезнь, врачи областной больницы №1 настоятельно рекомендуют идти к врачу, если у вас имеются следующие симптомы: нарушения ритма, боль в грудной клетке разнообразного характера, слабость, одышка, быстрая утомляемость.

- Не лечить миокардит нельзя! Могут развиться жизнеугрожающие нарушения ритма, сердечная недостаточность. Если вы перенесли коронавирус, но до сих пор чувствуете какие-то из вышеперечисленных симптомов, не рискуйте – запишитесь на прием к врачу-терапевту или кардиологу и пройдите обследование, - настаивают волгоградские медики.