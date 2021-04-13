Волгоградцев зовут на уникальную выставку кактусов

Фото облкомприроды.

В Волгоградском ботаническом саду сейчас пора цветения. Галантусы, пеларгонии, и даже лианы и кактусы. Кстати, с 12 по 17 апреля здесь проходит уникальная выставка кактусов и суккулентов. Обещают необычное зрелище.

- Здесь вы сможете увидеть и «пельменное дерево», и «дерево монет», «обезьянье» и «денежное» дерево, и даже «вареничное» дерево. При этом в в экспозиции будут не только кактусы, но и агавы, молочай, алоэ, толстянки и другие удивительные творения природы самых причудливых форм и размеров. Подготовили для посетителей и тематические фотолокации, - интригуют в волгоградском ботаническом саду.

А в заключительный день, 17 апреля, коллекционеры готовы будут продать гостям выставки понравившиеся растения.

Отметим, что выставка работает с 9 до 16 часов с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Пройти в оранжерею ботсада, расположенную в Волжском по адресу: ул. Набережная, 2Л, можно без предварительной записи.