По факту хищения стипендий у студентов физакадемии Волгограда завели уголовное дело

Фото с сайта ВГАФК.

Физкультурная академия Волгограда (ВГАФК) оказалась в центре скандала. Там вскрыли махинации, которые проворачивали с бюджетными деньгами. Причем наживались на студентах: воровали их стипендии и материальную помощь. «Теневые» схемы вскрылись месяц назад в ходе прокурорской проверки, а сегодня, 13 апреля 2021-го, в СУ СК по Волгоградской области отчитались, что завели уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

О том, что во ВГАФКе проворачивали махинации со стипендиями, первыми заговорили в волгоградской прокуратуре. После их проверки выяснилось, что с сентября 2020 года по январь 2021 года ряду студентов Академии якобы начислили и выдали через кассу материальную помощь. На самом же деле указанные в ведомостях студенты никаких денег не получали, а их подписи просто подделали.

- Более того, двое студентов вообще в академии не обучались, так как после успешной сдачи экзаменов они забрали заявления из ВГАФКа и выбрали другие вузы. Тем не менее, они «формально» заняли два бюджетных места и им даже регулярно начисляли стипендии, - напоминают в волгоградской областной прокуратуре.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

- Общая сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету составила около 50 тысяч рублей. но следователи полагают, что будут установлены и другие факты фиктивного получения псевдо-студентами, а также реальными учащимися стипендий и материальной помощи, - добавляют в СУ СК по региону.

Ведется расследование. Его ход и результаты сотрудники прокуратуры Центрального района Волгограда держат на контроле.