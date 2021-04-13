Волгоградцам, укравшим чугунную ограду парка, грозит пять лет колонии

Воришек поймали, когда они на машине везли секции забора сдавать на металл. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трое мужчин, которых поймали на краже чугунной парковой ограды в Волгограде, отправятся за решетку. Следователи УМВД по Волгограду собрали все доказательства их вины и передали материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Как уточняют «КП-Волгоград» в полиции, грозит воришкам до 5 лет лишения свободы.

Напомним, с заявлением о краже чугунных секций ограды из парка в поселке Нижние Баррикады Краснооктябрьского района Волгограда в полицию обратился сотрудник жилищно-коммунального хозяйства. Произошло это как раз на Крещение – 19 января 2021-го. Вечером того же дня инспекторы ДПС обратили внимание на машину, груженую металлом, и остановили ее для проверки. Оказалось, что в багажнике «Дэу» как раз те самые украденные секции ограждения.

Преступниками оказались три местных жителя. Причем одному из них всего 19 лет, второму – 20, а вот их старшему сообщнику – 49 лет. Все уже имеют судимости. На этот раз они решили поживиться городским забором, планировали сдать секции в металлолом. Поймали их как раз по пути пункт приема металла.