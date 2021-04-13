Второй виновник гибели 9-летней девочки в фонтане под Волгоградом идет под суд

Перед судом Даниловского района Волгоградской области вскоре предстанет второй фигурант уголовного дела о смерти 9-летней школьницы в фонтане-убийце. Эта трагедия произошла летом 2018 года: девочку убило током, когда она залезла в чашу. Все это время шло расследование. Первый фигурант – глава сельской администрации – уже отправился на скамью подсудимых. Он принял объект, не убедившись в его безопасности. Еще один виновник гибели девочки – индивидуальный предприниматель, строивший фонтан.

- Работы были выполнены крайне некачественно: расположенная в чаше фонтана электропроводка не была оснащена механической защитой, установленный там же погружной насос вовсе не был предназначен для откачки и перекачки воды в подобных сооружениях, более того – отсутствовало устройство автоматического отключения питания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.