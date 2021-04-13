МЧС о пожаре в овраге на западе Волгограда: угрозы домам нет

В районе улицы Хорошева загорелась сухая трава в балке. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Днем 13 апреля проспект Жукова в Дзержинском районе Волгограда «утонул» в черных клубах дыма и едком запахе гари. Волгоградцы массово стали выкладывать фотографии с места пожара. Появились и «страшилки» от диванных экспертов, утверждающих, что за проспектом горят жилые дома. В МЧС по Волгоградской области успокаивают: угрозы жилым домам и людям нет!

- Примерно в 16.00 поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе. На месте спасатели выяснили, что горит сухая трава в балке в районе улицы Хорошева. Были обнаружены несколько очагов возгораний. Порывы ветра и труднодоступная местность осложняют тушение пожара, но причин для волнений у волгоградцев нет, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

При этом в ведомстве подтверждают, что в последние дни (с установлением теплой погоды в Волгограде и области) выросло число ландшафтных пожаров. За сутки спасателям приходится до десяти раз выезжать на тушение таких возгораний. И в большинстве случаев, причиной стало неосторожное обращение с огнем или «человеческий фактор». В связи с чем в ГУ МЧС по региону просят волгоградцев не бросать непотушенные окурки из окон автомобилей и не жечь сухую траву при уборке приусадебных участков.

- Соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, - призывают спасатели волгоградцев.