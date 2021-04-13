Борцы за волгоградское время обратились к властям: «Переведите солнечные часы»

Солнечные часы в Волжском после перевода стрелок торопятся на 1 час вперед. Фото группы ВК "Мне не все равно! Волжский".

Волгоградские противники московского времени написали новое обращение к властям. На этот раз они требуют перевести… солнечные часы, установленные в парке Волжского Волгоградской области. И это не шутка. Дело в том, что эксперимент, который провели борцы за волгоградское время, доказывает, что солнечные часы в Волжском спешат.

«После перевода стрелок в Волгоградской области на московское время аналемматические солнечные часы, которые установлены у «Русинки» (по адресу Волжский, улица Мира, 69А), торопятся на 1 час. В связи с переводом Волгоградской области на московское время торопятся на 1 час. Например, в 14.00 они показывают 15.00, - пишут активисты, и в доказательство прикладывают подтверждающие их слова фотографии. – В связи с чем, просим вас перевести солнечные часы на московское время».

Кто-то скажет, что это злая ирония, но факт остается фактом.

«Муниципалитет отправит вашу заявку на рассмотрение в надлежащую уполномоченную структуру - к Богу. И солнце будет вставать и заходить так, как решили волгоградские депутаты. А если не поможет, то дать поручение депутатам, чтобы организовали закат солнца вручную», - поддержали волгоградцы иронию активистов в соцсетях.

Напомним, 27 декабря 2020-го Волгоградская область по инициативе депутатов и на основании опроса волгоградцев вернулась к жизни по московскому времени. До этого - с 2018-го по 2020-й - регион жил по местному времени в формате МСК+1. При этом споры о том, какое же время для нашей области оптимальное и подходящее, не утихли.