У москвича списали 370-тысячный кредитный долг его тезки из Волжского

Казус произошел с 62-летний жителей Московской области: его перепутали с тезкой из Волжского, который задолжал банкам порядка полумиллиона рублей. В итоге у столичного жителя со счетов списали 370 тысяч – его пенсионные накопления. Пришлось идти в суд, чтобы разобраться в ситуации. Как оказалось, путаница произошла по вине судебного пристава, тот просто «забыл» указать полные данные должника, а именно место рождения, ИНН, СНИЛС и другие. А в остальном информация о мужчинах полностью совпадала.

- По результатам проверки прокуратурой Волжского в адрес руководства УФССП внесено представление об устранении выявленных нарушений. Во исполнение требований прокуратуры судебным приставом в адрес взыскателей направлены требования о возврате необоснованно удержанных денежных средств, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кстати, настоящего должника установили, с его счетов удерживают долги в пользу банка.